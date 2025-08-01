Наркокурьера задержали на трассе в Тюменской области

фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия" фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия"

Тюменская полиция задержала оптового наркокурьера, который привез из Челябинска около 2 кг эфедрона.

Его автомобиль остановили на 124-м километре трассы Курган – Тюмень, сообщает МВД Медиа. "Во время проверки документов водитель заметно нервничал, что вызвало подозрения у автоинспекторов", - отмечено в сообщении.

При досмотре в багажнике обнаружили лопату и девять свертков с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что это эфедрон общей массой около 2 кг. Как оказалось, мужчина три месяца назад через интернет устроился закладчиком. Он вез наркотик из Челябинска в Тюмень для размещения в тайники, откуда его должны были забрать мелкооптовые и розничные курьеры.

Видео УВМД по Тюменской области

Возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление и незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).

Мужчину заключили под стражу.