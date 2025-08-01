  • 27 августа 202527.08.2025среда
Госавтоинспекция контролирует федеральные трассы в Тюменской области

Общество, 11:42 27 августа 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Сотрудники ГАИ осуществляют повседневный надзор на федеральных трассах Тюменской области. Акцент сделан на транзитный транспорт, сообщил руководитель областной Госавтоинспекции Андрей Миллер в эфире передачи "Час Тюмени" 27 августа.

"Надзор ведется не только в последнюю декаду августа, он охватывает более длительный период. В мае-июне движение идет в одном направлении, до середины сентября – в обратном. Сотрудники, осуществляющие надзор, нацелены на то, чтобы предупредить, профилактировать, побеседовать с участниками дорожного движения", – сказал Андрей Миллер.

Он рекомендовал водителям не забывать о режиме труда и отдыха. Расстояние между городами, где можно остановиться и отдохнуть, большое. Не все могут рассчитать свои силы. Из-за усталости повышается риск возникновения ДТП.

Напомним, Тюменская область является транзитным субъектом. Статус федеральных в регионе имеют более тысячи километров дорог.

Сейчас сотрудники специализированного взвода полка ДПС направлены в Уватский район. Под надзором – проблемные точки, места, где зачастую происходят нарушения и нет технических средств контроля за потоком. Сотрудники ведут профилактические беседы с родителями.

По словам Андрея Миллера, летний период всегда характеризуется увеличением трафика на магистралях регионального, федерального значения. Количество ДТП и тяжесть последствий увеличиваются по сравнению с другими сезонами. Есть миграция, меняются логистика и структура аварийности.

"2025 год в Тюменской области характеризовался увеличением количества аварий с участием детей. Стали безопаснее федеральные дороги. Такая тенденция прослеживается второй год. Мероприятия, которые мы проводим вместе с собственниками дорог, комплексные решения в части изменения организации дорожного движения и влияния на интенсивность потока дают свой результат. На сегодняшний день мы понимаем, что автоаварий и пострадавших больше не становится. Незначительно увеличилось количество погибших участников дорожного движения", – добавил руководитель областной Госавтоинспекции.

В деле борьбы с аварийностью помогают камеры фотовидеофиксации. Они имеют возможность документировать разные виды нарушений: выезд на полосу встречного движения, разговор по телефону во время езды, непристегнутые ремни безопасности и другие. По мнению Андрея Миллера, это дисциплинирует.

Инна Пахомова

# Андрей Миллер , Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

