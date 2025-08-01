  • 29 августа 202529.08.2025пятница
В Тюменской области на фрилансе работают 10 % жителей региона

Экономика, 12:47 29 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

10 % жителей Тюменской области работают на фрилансе. Еще 7 % трудятся в найме, но дополнительно берут проекты вне основного места занятости. Такие данные опроса приводят платформа онлайн-рекрутинга hh.ru совместно со страховой компанией "Росгосстрах".

Активнее всего работают вне штата специалисты из сфер "Маркетинг, реклама, PR" и "Искусство, развлечения, массмедиа" - по 34 %, а ведут проекты вне основной работы обычно представители высшего и среднего менеджмента – 21 %.

Отказ от свободы в пользу офиса непростой. Самой большой сложностью в этом процессе 46 % опрошенных назвали привыкание к фиксированному графику, а 41 % были разочарованы рутинной работой и ограничениями.

Сами компании тоже насторожены в отношении людей, которые не работали в найме: 23 % жителей Тюменской области сталкивались с недоверием работодателей к их фриланс-опыту.

Несмотря на риски, интерес к работе вне офиса продолжает расти. На вопрос "планируете ли вы в ближайший год сменить формат работы", 34 % жителей Тюменской области заявили, что хотели бы перейти на фриланс. Причем большинство таких ответов дали медработники.

В разрезе возрастов самую высокую мотивацию к подобным изменениям продемонстрировали молодые соискатели. Главное, что их привлекает — гибкий график, работа из любой точки мира, возможность корректировать уровень нагрузки, неограниченный доход и самостоятельный выбор проектов.

