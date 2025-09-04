  • 4 сентября 20254.09.2025четверг
Участок региональной дороги отремонтируют в Аромашевском округе

Общество, 17:23 04 сентября 2025

из Telegram-канала главы Аромашевского округа Игоря Власова | Фото: из Telegram-канала главы Аромашевского округа Игоря Власова

Участок региональной дороги от Новопетрово до Новоберезовки отремонтируют в Аромашевском округе. Работы уже начались, рассказала глава муниципального округа Игорь Власов.

"Совместно с главой поселения Михаилом Сухоруковым и заместителем директора ДРСУ-4 ОАО "ТОДЭП" Владиславом Слеповым осмотрели ход работ. По информации дорожников, всего будет отремонтировано более шести километров", - отметил глава округа.

Дорожные строители укладывают основание трассы – первый слой щебня. Отремонтируют участок до ноября 2025 года.

# Аромашевский округ , ремонт дороги

