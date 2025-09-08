Суд приговорил к условному сроку трех жителей Тюменской области за оборот краснокнижной рыбы

Жителей Тобольского района получили условные сроки за незаконное приобретение и сбыт рыбы особо ценных пород.

"Задержанные сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области Махмутова Ф.А., Нариманов Г.Х., Мунарева Н.В. причастны к незаконному вылову водных биологических ресурсов, отнесенных к особо ценному виду", - сообщили в пресс-службе РУФСБ России по Тюменской области.

В ходе следствия установили, что по предварительному сговору они незаконно добывали, хранили и реализовывали рыбу, занесенную в Красную книгу России.

Видео РУФСБ России по Тюменской области

Уголовные дела расследовали сотрудники следственного отдела по Тобольску СУ СК России по Тюменской области, из судили по ч.3 ст.256 и ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных водных занесенным в Красную книгу РФ, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

Тобольский районный суд установил вину Махмутовой Ф.А., Нариманова Г.Х., Мунаревой Н.В., в совершении преступления, Махмутовой Ф.А. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет условно с испытательным сроком на три года, Нариманову Г.Х., Мунаревой Н.В. - лишение свободы на пять лет шесть месяцев условно с испытательным сроком на два года шесть месяцев. Приговор в законную силу не вступил.