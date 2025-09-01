  • 12 сентября 202512.09.2025пятница
В Тюменской области реализуют программу "Серебряный старт"

Экономика, 20:10 11 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прием заявок от жителей Тюменской области старше 60 лет в программу "Серебряный старт" открыт. Это грантовая программа Минэкономразвития России для тех, кто желаниет начать собственное дело и реализовать бизнес-мечту, сообщает центр "Мой бизнес".

Участников ждут: офлайн-занятия в Тюмени и ещё 19 городах России; практические мастер-классы; нетворкинг; возможность получить грант 150 тыс. рублей на запуск бизнеса.

Заявки принимают на официальном сайте.

Программа реализуется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".

# национальный проект Эффективная и конкурентная экономика , нацпроект

