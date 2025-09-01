В Тюменской области реализуют программу "Серебряный старт"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прием заявок от жителей Тюменской области старше 60 лет в программу "Серебряный старт" открыт. Это грантовая программа Минэкономразвития России для тех, кто желаниет начать собственное дело и реализовать бизнес-мечту, сообщает центр "Мой бизнес".

Участников ждут: офлайн-занятия в Тюмени и ещё 19 городах России; практические мастер-классы; нетворкинг; возможность получить грант 150 тыс. рублей на запуск бизнеса.

Заявки принимают на официальном сайте.

Программа реализуется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".