Налоговики рассказали тюменцам про размеры стандартных вычетов на детей

Общество, 10:03 21 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Стандартные налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц увеличили в России с начала 2025 г. На второго ребенка – это 2 тыс. 800 рублей, на третьего и каждого последующего – шесть тыс. рублей, сообщает ФНС России.

Опекунам и попечителям, если ребенок является инвалидом первой или второй группы, вычет предоставляют в размере 12 тыс. рублей. Его можно получать до того месяца, пока общий доход с начала года не превысит 450 тыс. рублей.

Стандартный налоговый вычет в двойном размере предоставляют единственному родителю (приемному родителю), усыновителю, опекуну, попечителю до момента, когда он вступает в брак.

Например, у работницы трое детей возраста 10, семи и пяти лет. Она получает 50 тыс. рублей в месяц и она является единственным родителем. Вычеты ей работодатель предоставляет в двойном размере: на содержание первого ребенка – 2 тыс. 800 рублей, второго – 5 тыс. 600 рублей, на третьего – 12 тыс. 000 рублей в месяц. Общая сумма налогового вычета составляет 20 тыс. 400 рублей в месяц. Она будет вычитаться из дохода до сентября включительно, так как именно в этом месяце налогооблагаемый доход с начала года достигнет порога 450 тыс. рублей.

Ежемесячно с января по сентябрь работодатель будет рассчитывать своей сотруднице НДФЛ из суммы (50 000 рублей – 20 400 рублей) x 13 % = 3 тыс. 848 рублей. На руки она получит 46 тыс. 152 рубля: зарплата минус налог. Если бы работница не получала вычет, то работодатель рассчитывал бы НДФЛ следующим образом: (50 000 рублей x 13 %) = 6 тыс. 500 рублей, а доход за вычетом налога составил бы 43 тыс. 500 рублей.

При этом представлять заявление работодателю теперь не нужно. Для получения вычета достаточно подтверждающих документов – свидетельства о рождении, сведений об инвалидности, усыновлении, опекунстве, попечительстве.

# дети , налоги , налоговый вычет , поддержка

