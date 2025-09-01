В Тюменской области за пять лет выросло количество многодетных семей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

За последние пять лет в Тюменской области количество семей, в которых воспитывают троих и более детей, выросло на 32%. Сейчас их более 40 тысяч.

"Как многодетный отец, знаю, что большая семья – это трудно, но интересно! Так считает и Дмитрий Бабичев. Вместе с женой Еленой они воспитывают шестерых детей – Ивана, Андрея, Полину, Ксению, Соню и Анну. Родители стараются помочь детям найти занятие по душе. Поэтому у ребят насыщенное расписание – они занимаются танцами и разными видами спорта. В семье бережно относятся к традициям и по возможности проводят много времени вместе", - написал в своих соцсетях губернатор региона Александр Моор.

Он поздравил все многодетные семьи Тюменской области с праздником и пожелал благополучия и крепкого здоровья.

Добавим, что в топ-5 муниципалитетов по числу многодетных семей помимо региональной столицы входит Тобольск, Тюменский округ, Ялуторовск и Заводоуковск.

За родительский труд медалью "Материнская слава" награждены 459 матерей, медалью "Отцовская доблесть" — 146 отцов.

Напомним, в сентябре 2024 года депутаты областного парламента приняли закон об установлении этой праздничной даты.