Участник "Боевого кадрового резерва" прорабатывает два проекта под наставничеством Владимира Шевчика

Общество, 19:16 22 сентября 2025

скриншот видео проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области" | Фото: скриншот видео проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области"

Участник "Боевого кадрового резерва" Сергей Белых прорабатывает два проекта под наставничеством директора компании "Сибинтел-Холдинг" Владимира Шевчика. Оба направления важны для развития управленческих навыков ветерана специальной военной операции.

"Первое, это общественное движение. У нас есть инфраструктурный объект - стрелковый комплекс "Стальной азарт", где размещается центр "Воин". У меня была давняя мечта реализовать там проект "Воскресный папа". Сергею очень понравилась эта идея, более того, он сам об этом думал, когда еще работал в "Аванпосте". Мы условились, что одновременно будем отрабатывать две разные темы - какая из них потом станет актуальной, ту и будем развивать", - поделился Владимир Шевчик.

Второе направление - профессиональный рост Сергея Белых, как энергетика по базовому образованию. Для этого его познакомили с современной энергетической инфраструктурой холдинга. По словам Владимира Шевчика, это позволило его стажеру увидеть новые возможности для карьеры в отрасли.

Работа по социальному и профессиональному направлениям ведется системно и что особенно важно с привлечением экспертов, которые объединились в одну команду.

# Боевой кадровый резерв , Владимир Шевчик , наставник

