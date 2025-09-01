  • 25 сентября 202525.09.2025четверг
  • USD83,9914
    EUR98,6015
  • В Тюмени 9..11 С 1 м/с ветер северо-западный

Губернатор Тюменской области пообщался с молодежью на форуме "Утро"

Общество, 18:59 25 сентября 2025

Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия

Губернатор Тюменской области Александр Моор пообщался с делегацией региона на форуме "Утро" в Тюменском технопарке 25 сентября. Также участниками встречи стали ребята из Краснодона ЛНР.

"В этом году был огромный конкурс на форум. Ребята прислали 5 тысяч заявок, это 10 человек на место. Сюда пробились самые мотивированные, и это чувствуется по вашей энергии. Я думаю, что такие встречи с единомышленниками помогут вам найти друзей не только из нашего региона, но и других, доработать ваши проекты и сделать меньше ошибок в жизни. Мы делаем всё, чтобы инициативы молодёжи находили воплощение: развиваем общественные пространства, поддерживаем социальные и инновационные проекты, а также в рамках нацпроекта "Молодёжь и дети" строим современный межвузовский кампус", - отметил губернатор.

Участники рассказали о себе и своих проектах, а также задавали вопросы главе региона о его жизни.

﻿

Советник директора по воспитанию в Тюменском техникуме строительной индустрии городского хозяйства Георгий Семенов презентовал главе настольную краеведческую игру "Рубежи Побед 1941-1945 гг.". Ее цель добраться и захватить Берлин, отвечая на вопросы связанные с Тюменью и ее участием в Великой Отечественной войне. Как рассказал корреспонденту "Тюменской линии" автор инициативы, проект будут масштабировать. Для этого они подали заявку на участие в гранатовом конкурсе Росмолодежи.

Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия

"Сейчас у нас только две игры, мы же хотим напечатать дополнительные и подарить их школам, чтобы они могли использовать наш продукт. Всего планируем создать 15 игр, из которых 10 подарим самым активным школам. Также нужно закупить военную форму для полного погружения во время проведения игры", — пояснил Георгий Семенов.

Напомним, что максимальный размер гранта — 1 млн рублей. Защиты состоятся 26 и 27 сентября.

Виктория Макарова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Александр Моор , молодежь

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:22 25.09.2025Два медучреждения открылись в селах Тюменской области
19:11 25.09.2025Интерактивную экскурсию "Тюмень — город трудовой доблести" провели на форуме "Утро"
18:59 25.09.2025Губернатор Тюменской области пообщался с молодежью на форуме "Утро"
18:49 25.09.2025Почти 300 единиц техники задействуют на тюменских трассах зимой

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора