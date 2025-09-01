Два преподавателя из Тюменского округа стали участниками программы "Земский работник культуры"

| Фото: администрация Тюменского округа | Фото: администрация Тюменского округа

Два преподавателя детских школ искусств Тюменского округа вошли в региональную программу "Земский работник культуры". Об этом сообщает администрация муниципального образования.

В Онохинскую ДШИ пришла на работу преподаватель музыки Лариса Пелевина. Она преподает уже более 20 лет, специализируется на детском фольклоре. Учитель поделилась, что ей нравится работать с детьми и развивать их творческие способности.

В Каскаринской ДШИ начала трудиться преподаватель сольного и хорового пения Елизавета Меньшикова. Более 10 лет она работала руководителем клубного формирования в Заводоуковском округе и в Ялуторовске. Специалист мечтает создать свои фольклорные детские коллективы, чтобы сохранять традиции, народное творчество.

Отметим, президентская программа "Земский работник культуры" стартовала в России с 2025 г. По 1 млн рублей единовременно получают специалисты, которые переезжают на работу в населенные пункты с количеством жителей до 50 тыс. человек.