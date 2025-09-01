  • 30 сентября 202530.09.2025вторник
Форум "Цифровая транспортация-2025" состоится в Москве 1 октября

Общество, 18:02 30 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Международный форум "Цифровая транспортация-2025", посвященный цифровизации транспортной отрасли, состоится в Москве 1 октября.

На пути к достижению технологического суверенитета необходимо уделять внимание развитию технологий во всех сферах российской экономики. Транспорт – одна из крупнейших отраслей, где цифровизация развивается стремительными шагами.

Форум "ЦИФРОВАЯ ТРАНСПОРТАЦИЯ" – это уникальная возможность познакомиться с отечественными разработками, цифровыми пассажирскими сервисами, кейсами по внедрению искусственного интеллекта, а также задать вопросы о цифровом будущем с точки зрения обычного человека.

Как сообщается на официальном сайте Министерства транспорта РФ, в этом году сформировано четыре тематических трека. "Цифровой путь России" призван рассказать, как достичь цифрового суверенитета и разработать конкурентоспособные отечественные продукты. "ИТранспорт" поможет ответить на вопросы: какими проблемами сталкиваются пассажирские перевозки, и какие инновационные решения им требуются?

Как построить цифровую инфраструктуру и повысить городскую мобильность, гости узнают на треке "Умная ИТфраструктура".

О востребованных образовательных программах и профессиях, которые появятся в ближайшем будущем, расскажет "Поколение "Цифра".

В основу форума заложена не только цифровая трансформация транспортной отрасли, но и развитие беспилотных технологий, кибербезопасность, подготовка кадров и многое другое.

Программа форума и регистрация доступны на официальном сайте. Мероприятие организовано Ассоциацией "Цифровой транспорт и логистика" при поддержке Министерства транспорта РФ.

# транспорт , цифровизация

﻿
