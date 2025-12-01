  • 16 декабря 202516.12.2025вторник
Тюменцы могут продемонстрировать свое мастерство на фестивале снежных фигур

Общество, 16:43 16 декабря 2025

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Открытый фестиваль снежных фигур "Тюменская зима" пройдет в экопарке "Затюменском" 19 и 20 декабря, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

Тема фестиваля: "Герои русских народных сказок" — ожившие персонажи любимых историй. Принять участие могут команды до пяти человек из учреждений, предприятий, ТОС, молодежных сообществ и жителей Тюмени.

Подать заявку можно до 18 декабря. Более подробную информацию можно узнать по ссылке.

