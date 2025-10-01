  • 1 октября 20251.10.2025среда
Жители двух поселений Тюменского района получили доступ к чистой воде

Экономика, 11:57 01 октября 2025

"Тюмень Водоканал" | Фото: "Тюмень Водоканал"

Жители с. Перевалово и д. Гусево получили доступ к чистой воде. "Росводоканал Тюмень" построил магистральный водопровод протяженностью более 20 км, сообщает пресс-служба компании.

Перед вводом в эксплуатацию сети промыли и продезинфицировали. Мощность водопровода рассчитана с учетом перспективной застройки и новых подключений.

"В двух поселениях проживает около трех тысяч человек. Теперь в дома, подключённые к централизованному водоснабжению, поступает вода, соответствующая всем современным требованиям и нормам. Для обеспечения качества и надежности водоснабжения мы планируем реконструировать коммуникации в Гусево", - рассказал начальник цеха эксплуатации объектов ВиВ Тюменского района "Росводоканал Тюмень" Андрей Мартюченко.

Это один из этапов большого проекта, нацеленного на подключение населенных пунктов, расположенных по Московскому тракту, к системе централизованного водоснабжения. В его реализацию инвестировано более 117 млн рублей. Специалисты планируют ввести в эксплуатацию водопроводные сети до с. Успенка и д. Ушакова, Малиновка и Зырянка, где проживают более 7 тыс. человек.

Отметим, строительство коммуникаций ведется по концессионному соглашению, заключенному между региональным правительством, администрацией Тюменского района и "Тюменским водоканалом".

# Тюмень Водоканал , чистая вода

