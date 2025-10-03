  • 3 октября 20253.10.2025пятница
Более 1 тыс. 800 человек призовут на военную службу в Тюменской области

Общество, 16:50 03 октября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Более 1 тыс. 800 жителей Тюменской области призовут на военную службу в рамках осенней призывной кампании 2025 года. Отметим, что в аналогичный период 2024 года призывали более 2 тыс. человек.

Об этом на брифинге рассказал военный комиссар Тюменской области Сергей Чирков.

"Призывники будут проходить службу во всех видах и родах войск Вооруженных сил Российской Федерации от Калининграда до Камчатки. Новобранцев не будут привлекать к участию в специальной военной операции", - отметил военный комиссар.

Тюменские призывники в большей части получили бумажные повестки. Также существуют электронные повестки. Их можно посмотреть в Реестре повесток. Уведомление о поступлении повестки приходит в личный кабинет портала госуслуг.

Добавим, призыв стартовал 1 октября и продлится до 31 декабря. Отправку молодого пополнения в войска со сборного пункта Тюменской области планируют начать 15 октября. 20 тюменцев направят на службу в Президентском полку.

Всего в армию направят служить 135 тыс. человек в возрасте от 18 до 30 лет.

Юлия Божок

# армия , осенний призыв

