В экопарке "Затюменский" открыли семейный центр с альпаками

Семейный центр отдыха и общения с животными "Симба" открыли в экопарке "Затюменский".

"Этот проект приглашает всех желающих отправиться в увлекательное путешествие в мир удивительных животных. Это целая концепция. Здесь можно как понаблюдать за обитателями, так и прикоснуться к ним, узнать об их образе жизни, привычках и особенностях ухода", - написал глава Тюмени Максим Афанасьев в своих аккаунтах в соцсетях.

Презентация парка прошла во время бизнес-форума "СУП" в Тюмени в августе.