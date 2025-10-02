  • 2 октября 20252.10.2025четверг
В экопарке "Затюменский" открыли семейный центр с альпаками

Общество, 18:07 02 октября 2025

Семейный центр отдыха и общения с животными "Симба" открыли в экопарке "Затюменский".

"Этот проект приглашает всех желающих отправиться в увлекательное путешествие в мир удивительных животных. Это целая концепция. Здесь можно как понаблюдать за обитателями, так и прикоснуться к ним, узнать об их образе жизни, привычках и особенностях ухода", - написал глава Тюмени Максим Афанасьев в своих аккаунтах в соцсетях.

Презентация парка прошла во время бизнес-форума "СУП" в Тюмени в августе.

