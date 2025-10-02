Новая котельная обеспечит теплоснабжением ЛПДС "Урьевская" в Югре

| Фото: Олег Беляев | Фото: Олег Беляев

Новая автоматизированная котельная обеспечит теплоснабжением линейную производственно-диспетчерскую станцию "Урьевская" в Югре. Мощность нового объекта составляет 6 МВт, современное оборудование может работать на газообразном и жидком топливе, сообщает АО "Транснефть – Сибирь".

На возведение котельной ушло чуть более года. Блочно-модульную конструкцию здания изготовили в АО "Транснефть – Дружба". Есть система водоподготовки, два резервуара для хранения топлива, прожекторная мачта. Специалисты также проложили тепловые сети, водопровод, топливопровод и топливные системы, сети канализации.

Жаротрубные водогрейные котлы российского производства, основной и резервный оснащены водяными экономайзерами, которые позволяют повысить эффективность котлоагрегатов за счет использования теплоты уходящих дымовых газов. Их также разработали и изготовили в АО "Транснефть – Дружба". Причем в котлах предусмотрена автоматизированная комбинированная газомазутная горелка. Она обеспечивает высокий КПД (до 94 %) и экономию топлива на низких нагрузках. Всё это достигается за счет модулируемой системы управления, разработанной и изготовленной в рамках импортозамещения компанией ПАО "Транснефть".

Управление котельной организовано автоматически. Нет необходимости постоянного присутствия обслуживающего персонала. В случае нештатной ситуации аварийный сигнал поступает на пульт диспетчера. В компании отметили, что котельная позволяет сэкономить до 15 % на топливе и электроэнергии.

Проект реализован по программе технического перевооружения и реконструкции предприятия. Ввод в эксплуатацию новой котельной на ЛПДС "Урьевская" Сургутского управления магистральных нефтепроводов повысил энергетическую эффективность и экологическую безопасность производственного объекта.