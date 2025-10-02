  • 2 октября 20252.10.2025четверг
Режим тренировок для полноты жизни назвала в Тюмени победительница спартакиад пенсионеров

Спорт, 19:30 02 октября 2025

скриншот видео ИА "Тюменская линия" | Фото: скриншот видео ИА "Тюменская линия"

Оптимальный режим тренировок назвала победительница спартакиад пенсионеров из г Энгельс Саратовской области Ольга Баннова. В составе делегации она состязается в настольном теннисе на X спартакиаде пенсионеров России в Тюмени.

скриншот видео ИА "Тюменская линия" | Фото: скриншот видео ИА "Тюменская линия"

"Как в детстве полюбила это вид спорта, так и до сих пор расстаться с ракеткой не могу! Это позволяет мне себя хорошо чувствовать. У меня регулярно утренние пробежки, зарядка и теннис", - рассказала теннисистка корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия".

И такой режим, включая тренировку, у нее каждый день. По ее мнению, именно это дает энергию для интересной жизни и свершений. Она трижды становилась победительницей по настольному теннису в трех последних спартакиадах пенсионеров.

Отметим, X спартакиаду пенсионеров России открыли в Тюмени в Международный день пожилых людей, 1 октября. Яркое событие проводит Союз пенсионеров России. В различных видах состязаний соревнуются более 700 пожилых спортсменов из 78 регионов страны, а также соотечественники из Беларуси, Казахстана, Финляндии и Австралии.

Оксана Корнеенкова, Александр Лабыкин

