Спортсмены из Казахстана рассчитывают занять высокое место на X спартакиаде пенсионеров России

Спорт, 11:20 03 октября 2025

фото ИА "Тюменская линия"

Команду из Казахстана на X спартакиаде пенсионеров России, которая проходит в Тюмени, представляет Кызылординская область, историческая и памятная для всех россиян земля – здесь находится Байконур, откуда 12 апреля 1961 года стартовал первый космонавт мира Юрий Гагарин.

"Мы благодарны Союзу пенсионеров России за то, что они нас приглашают на эти замечательные соревнования, - рассказала корр. "Тюменской линии" руководитель делегации Казахстана Галина Щербакова. - Мы не первый раз приезжаем сюда. Мы были в Санкт-Петербурге, второй раз мы были в Кемерово, и заняли там второе место среди приглашенных зарубежных команд".

В команде Казахстана восемь человек, которые стартуют во всех видах программы, и надеются на хороший результат. Руководитель делегации Казахстана отметила высокий организационный уровень спартакиады пенсионеров России в Тюмени.

"В этом году все прекрасно организовано, - подчеркнула она. - Нас разместили в хороших гостиницах. Мы общаемся друг с другом, многих уже знаем. И сами старты организованы четко и понятно. Мы идем как приглашенная зарубежная команда наряду со спортсменами из Белоруси, Финляндии и Австралии".

X спартакиада пенсионеров России открылась в Тюмени в Международный день пожилых людей, 1 октября. На старт вышли более 700 участников из 78 регионов страны, а также наши соотечественники из Беларуси, Казахстана, Финляндии и Австралии.

# пенсионеры , спартакиада

﻿
