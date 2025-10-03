  • 3 октября 20253.10.2025пятница
Пак Киль Ен из Новосибирской области лидирует в шахматном турнире X спартакиады пенсионеров России

Спорт, 12:26 03 октября 2025

фото ИА "Тюменская линия"

В шахматном турнире X спартакиады пенсионеров России, которая проходит в Тюмени, лидирует Пак Киль Ен из Новосибирской области. Он впервые принимает участие в спартакиаде пенсионеров, но со многими участниками знаком.

"Многих соперников я знаю по первенству России среди пенсионеров. Знаю, кто играет сильно, стабильно, - рассказал он корр. "Тюменской линии". – В шахматы играю лет шестьдесят – это очень интересная и энергозатратная игра – я за турнир до двух килограммов сбрасываю".

Свои шансы на победу в турнире шахматистов Пак Киль Ен оценивает достаточно высоко – выше среднего.

В различных видах состязаний X спартакиады пенсионеров России в Тюмени соревнуются более 700 пожилых спортсменов из 78 регионов страны, а также соотечественники из Беларуси, Казахстана, Финляндии и Австралии.

