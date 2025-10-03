Воронежские спортсменки довольны результатами в финале X спартакиады пенсионеров России в Тюмени

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Легкоатлетка Татьяна Лукина и пловчиха Елена Кононова из Воронежской области, чтобы попасть в финал X спартакиады пенсионеров России в Тюмени, прошли серию отборочных соревнований.

"У нас был региональный отбор. Я прошла все ступени – сначала победила в районе, потом - в регионе и попала на финал, - рассказала корр. "Тюменской линии" Елена Кононова из маленького воронежского городка Поворино. Своим результатом в Тюмени я довольна – повторила прошлогодний результат – серебряная медаль. Но я ведь стала на целый год мудрее!"

Довольна своим выступлением и Татьяна Лукина. "Главное ведь участие!" – заявила она.

В Тюмени гости из Воронежской области в первый же день побывали на набережной. "Наш волонтер Светлана нас проводила нас туда в первый же день – очень понравилось", - рассказала Татьяна Лукина.

Свое участие в спартакиаде пенсионеров России воронежские участницы рассматривают как хорошую мотивацию для новых тренировок, чтобы на следующий год снова выйти на старт.

Спартакиада пенсионеров России – самое масштабное спортивное мероприятие в Европе для лиц старшего возраста. Она проводится с 2014 года.