  • 4 октября 20254.10.2025суббота
Участники "Боевого кадрового резерва" узнали, как формируется теле- и радиоконтент

Общество, 12:06 04 октября 2025

Пресс-служба проекта "Боевой кадровый резерв" | Фото: Пресс-служба проекта "Боевой кадровый резерв"

Как работает современная теле- и радиоиндустрия, узнали участники программы "Боевой кадровый резерв" в Тюменской области. Они посетили крупнейший медиахолдинг Урала — "Сибинформбюро", сообщает пресс-служба проекта.

Здесь гости увидели весь цикл работы над контентом — от сбора материала до выпуска готового продукта. Они побывали в студии радио Диполь ФМ, программы "Добрый вечер, Тюмень" и в самом большом павильоне — студии "Вечернего хэштега". Также участники пообщались с ведущим шоу "Контора" Романом Ильичом и узнали больше о "Вечернем хэштеге" от главного редактора Любови Губиной и ведущей программы, заместителя директора холдинга Анны Скорняковой.

"Для меня сегодня очень большая честь принимать таких гостей у нас в холдинге, поскольку участники проекта "Боевой кадровый резерв" — это люди, у которых очень большие жизненные истории, это герои — каждый в своей сфере. И для меня сегодня была, пожалуй, лучшая благодарность, что все гости были невероятно вовлечены", - отметил руководитель отдела маркетинга и пиара медиахолдинга "Сибинформбюро" Тимур Шквал.

Один из участников проекта, Даниил Архиреев, уже здесь бывал. Он отметил, что давно хотел углубиться в структуру и механику, узнать как все работает. Его коллеги по "Боевому кадровому резерву" согласились, что подобные встречи очень важны в развитии лидерских качеств, расширении кругозора и расширении профессиональных связей - именно это и есть главная цель проекта БКР.

# Боевой кадровый резерв

