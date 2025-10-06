В Тюмени стартовал XII Международный фестиваль детского и семейного кино "Ноль Плюс"

XII Международный фестиваль детского и семейного кино "Ноль Плюс" стартовал в Тюмени. Перед церемонией открытия 5 октября состоялась пресс-конференция с участием основателей и экспертов фестиваля.

Президент международного детского и семейного кинофестиваля "Ноль Плюс" Николай Данн подчеркнул важность философского осмысления киноискусства.

"Умение распаковывать именно смысловую форму - это значит включать такой процесс философского мышления. А философское мышление дает нам возможность начинать по-другому видеть, от чего мы живем, что мы делаем, как занимаемся и передаем, следуя словам гимна нашей страны, "мудрость народную", - сказал он.

В рамках фестиваля, который продлится до 12 октября, тюменцы смогут увидеть фильмы из более чем 30 стран мира. Зрителей ждут полнометражные и короткометражные игровые картины, анимация, документальное и научно-популярное кино.

В программе фестиваля — "Лаборатория кинотанца" с мастер-классами от опытных хореографов, VIII Международный форум "Кинопедагогика" с участием экспертов из России и стран БРИКС, киноклуб "Не такой как все" о людях с ограниченными возможностями здоровья, творческие встречи с режиссерами и актерами.

Заместитель генерального директора ООО "Газпром нефть Ямал" Евгений Захаров отметил значимость фестиваля.

"Цель этого фестиваля для нас — собрать на хорошей площадке грамотных педагогов, профессионалов, которые имеют очень большой опыт в киноискусстве, опыт общения с людьми, и имеют возможность донести до них основы кинопедагогики", - подчеркнул Евгений Захаров.

Для тех, кто не сможет посетить мероприятия лично, фестиваль будет транслироваться онлайн на платформе zeroplus.tv.

Напомним, по словам известного российского кинематографиста Олега Штрома, сегодня в России наблюдается настоящий бум производства фильмов для детей, особенно в жанре сказки.

Инна Кондрашкина