Тюменские дизайнеры создают платки с наличниками и махровым ковром

| Фото: предоставлено Лирой Минеевой | Фото: предоставлено Лирой Минеевой

Бренд "Тюменский платок" развивают дизайнеры Екатерина Ранинен и Ольга Цырятьева. Они создают аксессуары с наличниками, соболем - символом Тюменской области, махровым ковром.

Идея создать такой платок пришла Екатерине Ранинен. По ее словам, вещей со смыслом не так много. Ей захотелось создать современную вещь со смыслом. Так появился "Тюменский платок", в котором культурный код Тюмени - махровый ковер, соболь, деревянное зодчество. Сейчас в разработке вариант с кружевом - его сделают совместно с мастерицей Еленой Алякиной.

"Во-первых, это русская тема, платок с давних времен использовался в гардеробе женщины. В наши дни он становится модным аксессуаром. Создатели бренда попали в тренд", - поделилась с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" продюсер бренда, руководитель агентства событий "Красота и культура" Лира Минеева.

Изображение на материал хорошего качества наносится посредством печати. Это, по словам Лиры Минеевой, очень сложная работа, поскольку шелк — нежная ткань.

| Фото: из сообщества "Тюменский платок" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Тюменский платок" во ВКонтакте

4 октября в рамках "Недели моды. Сибирь", которая проходила в концертно-танцевальном зале "Золотые ворота Сибири" с 3 по 5 октября, состоялся показ "Тюменского платка".

"Просто аксессуар жить не будет, его нужно показывать на чем-то. С лета стали включать платок в наши показы по теме "Наследие красоты". В них также используются кружева от Елены Алякиной. На "Неделе моды. Сибирь" состоялась коллаборация "Тюменского платка" с брендом дизайнера Марии Лямзиной "Просто Мария". Сделали это, чтобы усилить тему "Наследие красоты". Специально подобрали именно взрослых моделей, которые могли донести ценность. Наследие красоты - это история сотканная из нитей культурных традиций, семейных ценностей и непрерывной передачи мудрости", - добавила продюсер "Тюменского платка".

Сейчас в планах основателей бренда запустить производство и выйти в продажи. К слову, они уже выполняют заказы. Будет пять вариантов платков, два из которых с тюменским махровым платком (на розовом и черном фоне).

Кроме того, 5 октября в рамках "Недели моды. Сибирь" состоялась церемония награждения победителей Всероссийского конкурса "Мост в будущее". Со своим брендом "Тюменский платок" Екатерина Ранинен и Ольга Цырятьева завоевали первое место в номинации "Аксессуары".

Инна Пахомова