  • 7 октября 20257.10.2025вторник
  • В Тюмени 1..3 С 1 м/с ветер юго-восточный

Тюменские дизайнеры создают платки с наличниками и махровым ковром

Общество, 18:05 06 октября 2025

предоставлено Лирой Минеевой | Фото: предоставлено Лирой Минеевой

Бренд "Тюменский платок" развивают дизайнеры Екатерина Ранинен и Ольга Цырятьева. Они создают аксессуары с наличниками, соболем - символом Тюменской области, махровым ковром.

Идея создать такой платок пришла Екатерине Ранинен. По ее словам, вещей со смыслом не так много. Ей захотелось создать современную вещь со смыслом. Так появился "Тюменский платок", в котором культурный код Тюмени - махровый ковер, соболь, деревянное зодчество. Сейчас в разработке вариант с кружевом - его сделают совместно с мастерицей Еленой Алякиной.

"Во-первых, это русская тема, платок с давних времен использовался в гардеробе женщины. В наши дни он становится модным аксессуаром. Создатели бренда попали в тренд", - поделилась с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" продюсер бренда, руководитель агентства событий "Красота и культура" Лира Минеева.

Изображение на материал хорошего качества наносится посредством печати. Это, по словам Лиры Минеевой, очень сложная работа, поскольку шелк — нежная ткань.

из сообщества "Тюменский платок" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Тюменский платок" во ВКонтакте

4 октября в рамках "Недели моды. Сибирь", которая проходила в концертно-танцевальном зале "Золотые ворота Сибири" с 3 по 5 октября, состоялся показ "Тюменского платка".

"Просто аксессуар жить не будет, его нужно показывать на чем-то. С лета стали включать платок в наши показы по теме "Наследие красоты". В них также используются кружева от Елены Алякиной. На "Неделе моды. Сибирь" состоялась коллаборация "Тюменского платка" с брендом дизайнера Марии Лямзиной "Просто Мария". Сделали это, чтобы усилить тему "Наследие красоты". Специально подобрали именно взрослых моделей, которые могли донести ценность. Наследие красоты - это история сотканная из нитей культурных традиций, семейных ценностей и непрерывной передачи мудрости", - добавила продюсер "Тюменского платка".

Сейчас в планах основателей бренда запустить производство и выйти в продажи. К слову, они уже выполняют заказы. Будет пять вариантов платков, два из которых с тюменским махровым платком (на розовом и черном фоне).

Кроме того, 5 октября в рамках "Недели моды. Сибирь" состоялась церемония награждения победителей Всероссийского конкурса "Мост в будущее". Со своим брендом "Тюменский платок" Екатерина Ранинен и Ольга Цырятьева завоевали первое место в номинации "Аксессуары".

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# бренд , дизайнеры , мода , тюменский махровый ковер

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:49 06.10.2025Информация о пожаре в Антипино в Тюмени не подтвердилась
20:34 06.10.2025Специалисты прокуратуры проконсультируют тюменских предпринимателей
20:22 06.10.202523 медали "Отец солдата" вручили в Тюмени жителям региона
19:32 06.10.2025Четыре команды вышли в финал областной лиги КВН "Запсиб"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора