Сувенирные печатные пряники представили на “Тюменской марке”

Сувенирные печатные пряники выпекает фермер из дер. Речкина Тюменского округа Ольга Векшина. Угощения она представила на выставке “Тюменская марка”, проходящей в Тюмени.

В своем крестьянско-фермерском хозяйстве Ольга Векшина в промышленном объеме выращивает клубнику, жимолость и малину. Из жмыха делают муку, из которой затем и выпекают сувенирные пряники.

В декабре 2024 года эти угощения заняли первое место на российском чемпионате по печатному прянику.

На прилавке можно увидеть изделия в виде сказочных персонажей. К 2026 году, который будет Годом лошади, уже изготовлена деревянная форма.

На каждом прянике стараются упомянуть город. Так, например, есть угощения с надписями “Подарок из Тюмени”, “С любовью из Тюмени”. Сейчас разрабатывается пряник “Тюмень – врата Сибири”.

Есть изделия с ягодной начинкой. Популярностью пользуется вкус “крапива-борщевик”, “бочковой огурец”, “лисички-апельсин”. Актуален сейчас пряник с начинкой “кабачок-тархун”.

Кроме того, Ольга Векшина поделилась, что в скором времени в крестьянско-фермерском хозяйстве начнут выпускать “живой” мармелад и зефир – из натурального сырья, без добавок.

Новую линию по производству устанавливают благодаря поддержке департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области: был получен грант.

Мармелад будет выпускаться в контейнерах с ложечками, салфетками, чтоб туристам удобно было брать с собой.

Посетить “Тюменскую марку” горожане успевают 12 октября с 10 до 18 часов. Возрастное ограничение: 0+.

