  • 12 октября 202512.10.2025воскресенье
  • USD81,1898
    EUR94,0491
  • В Тюмени 3..5 С 4 м/с ветер восточный

Сувенирные печатные пряники представили на “Тюменской марке”

Общество, 11:43 12 октября 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Свечи и мыло в виде достопримечательностей Тюмени создает семья Орловых

Сувенирные печатные пряники выпекает фермер из дер. Речкина Тюменского округа Ольга Векшина. Угощения она представила на выставке “Тюменская марка”, проходящей в Тюмени.

В своем крестьянско-фермерском хозяйстве Ольга Векшина в промышленном объеме выращивает клубнику, жимолость и малину. Из жмыха делают муку, из которой затем и выпекают сувенирные пряники.

В декабре 2024 года эти угощения заняли первое место на российском чемпионате по печатному прянику.

На прилавке можно увидеть изделия в виде сказочных персонажей. К 2026 году, который будет Годом лошади, уже изготовлена деревянная форма.

На каждом прянике стараются упомянуть город. Так, например, есть угощения с надписями “Подарок из Тюмени”, “С любовью из Тюмени”. Сейчас разрабатывается пряник “Тюмень – врата Сибири”.

Есть изделия с ягодной начинкой. Популярностью пользуется вкус “крапива-борщевик”, “бочковой огурец”, “лисички-апельсин”. Актуален сейчас пряник с начинкой “кабачок-тархун”.

Кроме того, Ольга Векшина поделилась, что в скором времени в крестьянско-фермерском хозяйстве начнут выпускать “живой” мармелад и зефир – из натурального сырья, без добавок.

Новую линию по производству устанавливают благодаря поддержке департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области: был получен грант.

Мармелад будет выпускаться в контейнерах с ложечками, салфетками, чтоб туристам удобно было брать с собой.

Посетить “Тюменскую марку” горожане успевают 12 октября с 10 до 18 часов. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# предприниматели , пряники , Тюменская марка

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:49 12.10.2025Жители Тюмени могут помочь бойцам СВО на “Тюменской марке”
14:12 12.10.2025Две школы в Тюмени признаны образцовыми по стандартам Росатома
12:41 12.10.2025Свечи и мыло в виде достопримечательностей Тюмени создает семья Орловых
11:43 12.10.2025Сувенирные печатные пряники представили на “Тюменской марке”

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора