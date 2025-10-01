  • 12 октября 202512.10.2025воскресенье
  • USD81,1898
    EUR94,0491
  • В Тюмени 3..5 С 4 м/с ветер восточный

Свечи и мыло в виде достопримечательностей Тюмени создает семья Орловых

Общество, 12:41 12 октября 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Свечи, подставки для благовоний и украшений, подсвечники, мыло ручной работы в виде достопримечательностей областной столицы представила семья Орловых на выставке “Тюменская марка”.

“Мы – производители сувениров и предметов декора. У нас два направления. Самое главное – сувениры, посвящённые именно Тюмени”, – рассказала корреспонденту информационного агентства “Тюменская линия” один из основателей бренда “От Орловых сувениры и декор” Антонина Орлова.

Антонина работает над сувенирами вместе с мужем Валентином. Жемчужиной своего производства они называют снежный шар с мостом Влюбленных внутри. С него началась история мастерской. Шар завоевал первое место в номинации “Сувенир года” в конкурсе “Тюмень мастеровая”.

Также у Орловых можно найти сувениры, посвящённые горячим источникам, скверу Сибирских кошек, водонапорной башне и круглой бане.

﻿

На этом творческая семья останавливается не думает. Большое количество сувениров находится в разработке. Например, в будущем появится антистресс “Счастье”, сувениры в виде пожарной каланчи, знаменитому дому, который в народе называют “муравейником”. Также создателей привлекает идея дома в ЖК “Корней” с подмигивающим котиком.

В выставке “Тюменская марка” семья Орловых участвует в первый раз. Антонина и Валентин видят здесь возможность обратить внимание горожан и гостей областной столицы на архитектуру Тюмени.

“Хотелось бы, чтобы каждый гость города, приобретая сувениры, забирал частичку Тюмени с собой”, – добавила Антонина.

Все сувениры чета Орловых изготавливают из двух материалов – искусственный камень и скульптурный гипс. Материал выбирают исходя из назначения изделия.

Посетить “Тюменскую марку” в Выставочном зале горожане успевают 12 октября с 10 до 18 часов. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# достопримечательности , предприниматели , сувениры , Тюменская марка

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:49 12.10.2025Жители Тюмени могут помочь бойцам СВО на “Тюменской марке”
14:12 12.10.2025Две школы в Тюмени признаны образцовыми по стандартам Росатома
12:41 12.10.2025Свечи и мыло в виде достопримечательностей Тюмени создает семья Орловых
11:43 12.10.2025Сувенирные печатные пряники представили на “Тюменской марке”

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора