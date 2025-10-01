Свечи и мыло в виде достопримечательностей Тюмени создает семья Орловых

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Свечи, подставки для благовоний и украшений, подсвечники, мыло ручной работы в виде достопримечательностей областной столицы представила семья Орловых на выставке “Тюменская марка”.

“Мы – производители сувениров и предметов декора. У нас два направления. Самое главное – сувениры, посвящённые именно Тюмени”, – рассказала корреспонденту информационного агентства “Тюменская линия” один из основателей бренда “От Орловых сувениры и декор” Антонина Орлова.

Антонина работает над сувенирами вместе с мужем Валентином. Жемчужиной своего производства они называют снежный шар с мостом Влюбленных внутри. С него началась история мастерской. Шар завоевал первое место в номинации “Сувенир года” в конкурсе “Тюмень мастеровая”.

Также у Орловых можно найти сувениры, посвящённые горячим источникам, скверу Сибирских кошек, водонапорной башне и круглой бане.

На этом творческая семья останавливается не думает. Большое количество сувениров находится в разработке. Например, в будущем появится антистресс “Счастье”, сувениры в виде пожарной каланчи, знаменитому дому, который в народе называют “муравейником”. Также создателей привлекает идея дома в ЖК “Корней” с подмигивающим котиком.

В выставке “Тюменская марка” семья Орловых участвует в первый раз. Антонина и Валентин видят здесь возможность обратить внимание горожан и гостей областной столицы на архитектуру Тюмени.

“Хотелось бы, чтобы каждый гость города, приобретая сувениры, забирал частичку Тюмени с собой”, – добавила Антонина.

Все сувениры чета Орловых изготавливают из двух материалов – искусственный камень и скульптурный гипс. Материал выбирают исходя из назначения изделия.

Посетить “Тюменскую марку” в Выставочном зале горожане успевают 12 октября с 10 до 18 часов. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова