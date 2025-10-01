Звучание Севера услышали тюменцы на отчетном концерте M’uzLab

Отчетный концерт седьмой музыкальной лаборатории M’uzLab состоялся в Молодежном театральном центре "Космос" в Тюмени 12 октября. 50 музыкантов, вдохновленных Севером, представили свои треки.

Основной темой лаборатории 2025 года стал северный фольклор в современном звучании.

Напомним, в июле команда проекта отправилась в экспедицию в Новый порт, чтобы исследовать фольклор коренных народов Севера, их музыку, песни и легенды. Впоследствии собранный материал передали музыкантам из разных городов.

“В 2023 году у нас была тема осмысления народной музыки тюменского юга. Мы решили пойти дальше – познакомиться с ненецкой культурой. Я вижу, что ребята смогли примерить ее на себя, поделиться взглядом на эти песни. Сложнее всего было передать ощущение и атмосферу, которые я увидела на Севере. Когда ты рассказываешь и даже показываешь какие-то картинки здесь, это непонятно. Первые дни погружали ребят в тематику через видео, притчи”, – поделилась руководитель лаборатории M’uzLab Сюзанна Иванова.

К работе привлекли федеральных экспертов – артиста, композитора, аранжировщика и музыкального продюсера Марко Джакомо и сонграйтера и саундпродюсера Егора Сесарева. У них огромный опыт, в том числе и работа с этникой.

“Они являются тьюторами не первый год. Они знают, как направить, чем поделиться. Например, Егор делится своими сэмплами. Это очень ценно, поскольку ребята могут попросить совета у старшего друга”, – добавила Сюзанна Иванова.

Марко Джакомо считает, что полноценную песню реально сделать и за полтора, и за два часа. Многие команды, по его словам, создали наброски композиции в первый день. Правда, потом переделывали полностью, потому что захотели сделать лучше. Эти музыканты сделали песни за два часа до демонстрации экспертам.

“Ребята круто проявили себя. Все они очень талантливые. Некоторые удивляли тем, что это не просто какая-то песня, ее уже можно назвать хитом. Тот материал, который они сделали, это очень круто”, – добавил эксперт.

Отметим, основной этап отбора музыкантов проходил в Тюмени. Кроме того, их отбирали в Ноябрьске, Нефтеюганске и Тобольске. На выездных встречах организовывали лекции по сонграйтингу.

С 9 по 13 октября Тюмень стала центром притяжения для музыкантов со всей России. В частности, участников ждала образовательная программа: лекции, практикумы, дискуссии на тему создания и продвижения авторского творчества.

Илья Моздир из Москвы остался под впечатлением от участия в проекте, кураторов и наставников. По его словам, всегда интересно поехать в другой город, познакомиться с другими музыкантами, поработать в команде по интересной теме.

“Мне понравилась самобытность. Материал, с которым мы работали кардинально отличается от привычных русских сказок, повестей, притч. Невероятные повороты сюжета, необычные напевы. Наверно, самой главной трудностью была передача ощущения Севера. Надо было показать частицу холода, сохранить культуру народов, которую они трепетно берегут”, – поделился Илья.

Он надеется, что песни, созданные музыкантами из разных городов, будут жить не только в пределах лаборатории M’uzLab, но и “уйдут в народ”.

Конечной точкой работы седьмой лаборатории станет музыкальный альбом, который выйдет на всех цифровых площадках до конца 2025 года.

Лаборатория для музыкантов M'uzLab — это площадка для сотворчества и арт-резиденция для молодых музыкантов, где с нуля сочиняют музыку и песни с новыми для себя людьми.

Данный проект реализуется при поддержке при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Инна Пахомова