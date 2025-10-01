  • 21 октября 202521.10.2025вторник
Сувениры в виде соболей напечатала на 3D-принтере тобольская мастерица

Общество, 15:57 21 октября 2025

предоставлено Ульяной Залешиной | Фото: предоставлено Ульяной Залешиной

Сувениры в виде соболей напечатала на 3D-принтере мастерица Ульяна Залешина из Тобольска.

Недавно она приобрела принтер с системой AMS, цвета в котором меняются автоматически, с помощью него можно печатать цветные модели. Ульяна Залешина не захотела печатать фигурки из Интернета и решила разработать собственные. За основу она взяла соболей с герба Тюменской области. Смоделировала зверька в специальной программе на планшете, а затем перенесла модель на компьютер и раскрасила для цветной печати.

У фигурок - подвижные тело и хвост. Из них Ульяна сделала брелоки. К соболям она планирует добавить еще и бирку с надписью "Сибирский соболь. 72" и упаковку. Уже сейчас желающие могут приобрести брелоки у Ульяны Залешиной. Она продолжит печатать такие фигурки.

В ближайшее время она планирует сделать подвижного Пельменя - символ гастрофестиваля "Пельменный съест", который проводится в Тобольске в феврале. В преддверии Года лошади мастерица представит Коньков-горбунков. Эти изделия можно приобрести непосредственно у тоболячки или в сувенирных магазинах аэропортов Тюмени и Тобольска. В 2024 году она печатала Коньков-горбунков в виде елочной игрушки.

Напомним, ранее тоболячка напечатала подвижные сувениры в виде персонажей сказки Петра Ершова "Конек-горбунок" – Конька-горбунка, жар-птицы, кита. Также она создает фигуры в виде достопримечательностей города. Работы тоболячки уже уезжали в Тюмень, Москву, Усть-Баргузин, Улан-Удэ, Екатеринбург.

Инна Пахомова

