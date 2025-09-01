  • 23 сентября 202523.09.2025вторник
В Тюмени отберут 15 предпринимателей для акселератора креативных индустрий

Экономика, 14:59 23 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Акселератор креативных индустрий Тюменской области пройдет с 15 октября по 5 декабря 2025 г. Регистрация открыта для индивидуальных предпринимателей до 10 октября.

"Акселератор включает в себя два блока: образовательный и наставничества. Это точечная работа с конкретными запросами бизнеса. Проблемы оцифровываем на входе и выходе, анализируем результат. Придирчиво относимся ко всем кандидатам на попадание в акселератор на предмет готовности выполнять его правила", - рассказал генеральный директор "ТАРКИ" Алексей Краев во время пресс-конференции "Продюсирование креативных предпринимателей в Тюменской области" в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" 23 сентября.

Условия участия в проекте: ИП должен состоять в ОКВЭДе креативных индустрий, зарегистрирован в Тюмени, существовать на рынке более одного года, иметь годовой оборот от 2 млн рублей.

Программный директор Акселератора креативных индустрий Тюменской области (АКИТО) Алена Мазарак сообщила, что каждую неделю участников ждут образовательные встречи по актуальным темам, экскурсии на предприятия, генерационные сессии, домашние задания, работа с персональным наставником, нетворкинг.

"Мы подбираем наставников под запросы предпринимателей. В программу включили вопросы, которые касаются современных трендов, новинок рынка в продажах и маркетинге. Проведем блок по нейросетям. Включим тему партнерства и продюсирования, ответим на вопрос: нужен партнер или креативный продюсер", - отметила Алена Мазарак.

Участница АКИТО 2024 года Алена Коченова призналась, что за время обучения она получила знания по построению социального капитала и заручилась поддержкой наставников. Центр поддержки экспорта Тюменской области помог организовать поездку с косметической продукцией Алены на крупнейшую выставку в Дубай.

Участие в АКИТО бесплатное. Регистрация доступна по ссылке.

Добавим, ТАРКИ проводит акселератор в рамках Тюменской школы креативных индустрий (ТШКИ). Всего 1 тыс. 500 человек становятся получателями образовательных услуг агентства в течение года.

Анжела Лебедева

