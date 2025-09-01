К Новому году в Тюмени поставят оперу-балет "Дитя и волшебство"

Поставить оперу-балет Мориса Равеля "Дитя и волшебство" к Новому году планируют на сцене Дворца культуры "Нефтяник".

"На самом деле у нас будут опера-балет на пуантах, академические вокалисты, студенты и преподаватели Тюменского государственного института культуры. Аранжировку подготовил симфонический оркестр. Все будет ярко, красиво, многолюдно", - рассказала художественный руководитель и режиссер театра "Актис" Елена Орлова.

Она подчеркнула, будущий оперный спектакль будет интересен для семей и школьников.

Директор Дворца культуры "Нефтяник" Светлана Дульцына отметила, что в 2025 году на сцене учреждения воплотят давнюю мечту. По ее словам, в 1994 году вышел официальный документ, согласно которому в этом месте должна быть опера.

"Более того, был независимый опрос жителей Тюмени. Узнавали, чего им не хватает, куда бы они хотели сходить. Результаты этого опроса показали, что опера тоже востребована. Мы наконец-то воплощаем это", - заключила она.

Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова