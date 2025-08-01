Маркетинг стал темой тюменского форума креативных предпринимателей КПД

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Маркетинг выбрали темой форума креативных предпринимателей КПД, который пройдет в Тюменском технопарке 3-4 октября.

Об этом на встрече с журналистами в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" рассказала программный директор форума креативных предпринимателей КПД Кристина Евграфова.

"Программа будет обширной. Мы предварительно опросили креативных предпринимателей: о чем хотят послушать, чему хотят научиться. Речь пойдет об искусственном интеллекте, брендинге, наполнении смыслами. Есть хорошая новость, что маркетинг можно изучить за один день. Плохая в том, что это нужно изучать всю жизнь. Постарались включить в оба дня много тем: событийный маркетинг, креатив в социальных сетях, юридические аспекты", - добавила она.

Будет возможность пообщаться с маркетологами Тюмени и других городов. Приедут маркетологи-практики с успешными примерами развития своего бизнеса, крупнейших брендов.

Зарегистрироваться на участие в КПД можно на странице. С программой можно ознакомиться там же. Возрастное ограничение: 16+.

Отметим, в рамках форума креативных предпринимателей "КПД" назовут победителей премии "Связи 2025". Прием заявок на премию стартовал 29 августа и продлится до 10 сентября.

Инна Пахомова