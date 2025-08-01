  • 29 августа 202529.08.2025пятница
  • USD80,2918
    EUR93,4891
  • В Тюмени 17..19 С 6 м/с ветер юго-западный

Маркетинг стал темой тюменского форума креативных предпринимателей КПД

Общество, 18:05 29 августа 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Маркетинг выбрали темой форума креативных предпринимателей КПД, который пройдет в Тюменском технопарке 3-4 октября.

Об этом на встрече с журналистами в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" рассказала программный директор форума креативных предпринимателей КПД Кристина Евграфова.

"Программа будет обширной. Мы предварительно опросили креативных предпринимателей: о чем хотят послушать, чему хотят научиться. Речь пойдет об искусственном интеллекте, брендинге, наполнении смыслами. Есть хорошая новость, что маркетинг можно изучить за один день. Плохая в том, что это нужно изучать всю жизнь. Постарались включить в оба дня много тем: событийный маркетинг, креатив в социальных сетях, юридические аспекты", - добавила она.

Будет возможность пообщаться с маркетологами Тюмени и других городов. Приедут маркетологи-практики с успешными примерами развития своего бизнеса, крупнейших брендов.

Зарегистрироваться на участие в КПД можно на странице. С программой можно ознакомиться там же. Возрастное ограничение: 16+.

Отметим, в рамках форума креативных предпринимателей "КПД" назовут победителей премии "Связи 2025". Прием заявок на премию стартовал 29 августа и продлится до 10 сентября.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# креативные индустрии , маркетинг , технопарк

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:04 29.08.20254,5 тыс. цветов высадили активисты "Отрядов мэра" в Тобольске за лето
18:49 29.08.2025Новый проект "Атмосфера" сплотил семьи Сладковского района
18:31 29.08.2025В Аромашевском округе проверили безопасность дорог к школам
18:17 29.08.2025Наставники проекта "Боевой кадровый резерв" подготовят планы стажировок своим подопечным

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора