Изделия из наростов на деревьях и картины с соболями показали на выставке "Дома" в Тюмени

Общество, 15:10 22 августа 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Вазы из наростов на березах, картины с соболями и современные интерпретации на тему тюменского махрового ковра представили на выставке “Дома”. Экспозицию открыли в мультицентре “Контора пароходства" в Тюмени 21 августа.

"Дома" — групповая выставка о ремесле как способе формирования идентичности: личной, коллективной и территориальной. Участие в создании приняли 17 тюменских авторов и арт-команда.

В день открытия куратор Александра Жернова и художники провели экскурсию по экспозиции. Здесь можно увидеть работы из керамики, дерева, живопись, витражные. Представлены современные интерпретации на тему ремесла и дома.

"Cейчас настало такое время, когда появляются новые технологии, заводы, магазины. Мы можем купить красивую ложку уже не у ремесленника. Надо чаще напоминать о том, что есть такие утилитарные вещи, созданные с любовью", - считает Александра Жернова.

Карандашная работа художника Владимир Патрушев рассказывает о традиционном ремесленническом направлении в Тюмени. Готовясь к выставке, он решил рассмотреть, как бы выглядел тюменский ковер в космосе, бесконечности. Его картина занимает часть стены выставочного пространства. Владимир надеется, что в дальнейшем размер будет только увеличиваться.

﻿

На выставке нашли место и вазы из прикорневого капа и богато декорированный синичник известного в Тюмени и за ее пределами мастера Владимира Сорокина.

"Эти наросты очень редкие. Они встречаются на одном из четырех тысяч стволов. Представьте, сколько нужно времени и внимания, чтобы найти такие наросты. Их также трудно спилить. Другой вид нароста - сувель - в четыре раза тверже дерева, на котором растет. В своем творчестве я всегда стараюсь сохранить натуральный живой образ", - рассказал Владимир.

Пользуясь случаем, мастер пригласил присутствующих посетить его бессрочную выставку в экопарке "Затюменский". Здесь размещены уже девять домиков для белок и птиц. В скором времени экспозиция под открытым небом пополнится - два объекта сейчас в работе.

﻿

Алина (BunnyAlin) презентовала серию работ "Вперед в прошлое". Художница, которая переехала в Тюмень совсем недавно, порассуждала на тему знаменитого сибирского ковра.

"Решила переосмыслить ремесленническую культуру в этих картинах. Здесь квинтэссенция всего, что я узнала за последнее время. Естественно присутствуют соболи как символ области, где-то отсылка к сказкам Ершова", - дополнила автор.

[GALLERY_14_17]

Диана Окаева сделала небольшой ковер, который переливается на свету. На этом полотне можно увидеть узоры, которые встречаются и на тюменском изделии - они достаточно стилизованные, сделаны из фетра, который является традиционным материалом для создания чеченского ковра.

Отметим, выставку, как и цикл проектов в "Конторе пароходства", организаторы проводят совместно с департаментом общественных связей Тюменской области.

﻿

Ознакомиться с экспозицией можно самостоятельно. Для этого в самом начале посетителя встречают два информационных полотна. Одно раскрывает тему выставки, второе посвящено ремеслам и промыслам Тюмени и уезда в XIX и XX веках.

Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова

# выставка , Контора пароходства , творчество

﻿
