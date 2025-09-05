  • 5 сентября 20255.09.2025пятница
Гастрофестиваль по сказке “Конек-горбунок” хотят провести в Тюменской области

Общество, 18:08 05 сентября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Гастрономический фестиваль-конкурс кондитерских изделий, посвященный сказке “Конек-горбунок”, планируют организовать в Тюменской области в 2026 году.

Ранее представители Сибирской ассоциации рестораторов и отельеров встретились с первым заместителем председателя Тюменской облдумы Андреем Артюховым. Они обсудили возможность совместной работы.

“Мы обсуждали, каким образом возможно соединить наши разноплановые направления деятельности с красивой идеей “Конька-горбунка” и ершовским наследием. Прорабатываем событие, связанное с кондитерскими изделиями. Также мы планируем детский музыкальный конкурс. Эти два проекта хотим реализовать в следующем году”, – сообщил корреспонденту информационного агентства “Тюменская линия” вице-президент Сибирской ассоциации рестораторов и отельеров Филипп Тарасов.

Андрей Артюхов уверен, что Сибирская ассоциация рестораторов и отельеров может внести весомый вклад в продвижение бренда “Конек-горбунок” и развития туризма в регионе.

Инна Пахомова

гастрономический фестиваль , Конек-Горбунок

