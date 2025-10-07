Тюменская область вошла в число лидеров по привлечению инвестиций в ЖКХ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область вошла в число лидеров по привлечению инвестиций в ЖКХ. В список вошли также Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Московская, Нижегородская, Ростовская, Свердловская, Челябинская области, а также Якутия и Татарстан, сообщает пресс-служба ФАС России.

Заместитель руководителя ФАС Виталий Королев на Всероссийской тарифной конференции отметил, что Минстрой России и регионы заключили меморандумы о модернизации систем коммунальной инфраструктуры на территории субъектов РФ. Это направлено на наращивание темпов совершенствования отрасли ЖКХ.

Применение механизма установления долгосрочных индексов платы за коммунальные услуги позволили реализовать инвестиционные мероприятия в Татарстане, Московской и Тюменской областях на 549 объектах теплоснабжения, 254 объектах водоснабжения и водоотведения.

С 2022 года принят ряд документов, которые позволили упростить техприсоединение к тепло,- водоснабжению и водоотведению, сократить перечень сведений для заключения договоров и перевести подачу заявки через единое окно в электронном формате.

В своем докладе Виталий Королев рассказал о контроле за реализацией социальной догазификации. На 3 октября 2025 года принято 1 млн 718 тыс. 788 заявок, заключено договоров 1 млн 660 тыс. 903 (96%).