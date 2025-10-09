Тюменка представляет регион в конкурсе "Будущее библиотек"

Специалист отдела развития Централизованной городской библиотечной системы Анастасия Русина поборется за победу во всероссийском конкурсе молодых лидеров библиотечного дела "Будущее библиотек", сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

Жители региона могут поддержать землячку и проголосовать за нее на сайте конкурса до 14 октября. Анастасия Русина представлена в номинации "Командный лидер". Итоги подведут в ноябре.

Отметим, тюменка уже побеждала в проекте "Лидер 21 века" и участвовала в "Библиотекаре года — 2021". Теперь её профессиональный путь пополнился выходом в финал конкурса "Будущее библиотек".