Семь техногенных пожаров произошло в Тюменской области 8 октября

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Семь техногенных пожаров зафиксировано в Тюменской области за минувшие сутки, 8 октября, сообщает региональное Управление МЧС России.

В первом часу ночи поступило сообщение о возгорании хозпостройки в тюменском СНТ "Автомобилист". Огонь ликвидирован на площади 6 кв. м. Предварительная причина – короткое замыкание.

В пятом часу утра спасатели выехали на тушение двухэтажного жилого дома на Седьмом Губернском проезде областного центра. Площадь пожара составила 15 кв. м. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание.

В двенадцатом часу дня поступило сообщение о возгорании 10 тюков сена в с. Казанское. Огонь ликвидирован на площади 24 кв. м. Причина происшествия устанавливается.

Во втором часу дня на ул. Коммунальников в Тюмени произошло возгорание автомобиля Daewoo Nexia. Огонь ликвидирован на площади 4 кв. м. Предварительная причина – короткое замыкание.