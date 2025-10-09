  • 9 октября 20259.10.2025четверг
  • В Тюмени 12..14 С 3 м/с ветер южный

Семь техногенных пожаров произошло в Тюменской области 8 октября

Происшествия, 12:41 09 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Семь техногенных пожаров зафиксировано в Тюменской области за минувшие сутки, 8 октября, сообщает региональное Управление МЧС России.

В первом часу ночи поступило сообщение о возгорании хозпостройки в тюменском СНТ "Автомобилист". Огонь ликвидирован на площади 6 кв. м. Предварительная причина – короткое замыкание.

В пятом часу утра спасатели выехали на тушение двухэтажного жилого дома на Седьмом Губернском проезде областного центра. Площадь пожара составила 15 кв. м. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание.

В двенадцатом часу дня поступило сообщение о возгорании 10 тюков сена в с. Казанское. Огонь ликвидирован на площади 24 кв. м. Причина происшествия устанавливается.

Во втором часу дня на ул. Коммунальников в Тюмени произошло возгорание автомобиля Daewoo Nexia. Огонь ликвидирован на площади 4 кв. м. Предварительная причина – короткое замыкание.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# пожары , управление МЧС по Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:14 09.10.2025В Тюмени будут судить водителя, сбившего насмерть мотоциклиста
12:41 09.10.2025Семь техногенных пожаров произошло в Тюменской области 8 октября
09:45 09.10.2025Водителя, устроившего дрифт в центре Тюмени, ждет суд
13:25 08.10.2025В Заводоуковском округе из-за короткого замыкания горел трактор

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора