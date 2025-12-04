  • 4 декабря 20254.12.2025четверг
После гибели рыбака в Бердюжском районе организована проверка

Происшествия, 17:48 04 декабря 2025

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

По факту гибели мужчины в озере в Бердюжском районе следователями организована проверка, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

3 декабря 66-летний житель Ялуторовска приехал вместе с родственниками на рыбалку в дер. Карькова Бердюжского района. Около 21 часа мужчина ушел на оз. Темное порыбачить. Он долго отсутствовал и родные забеспокоились. Они пришли искать мужчину на озеро, рядом с полыньей нашли вещи. Одна из основных версий – житель Ялуторовска провалился под лед. Тело рыбака 4 декабря достали на поверхность спасатели.

Следователь осмотрел место происшествия, опросил родственник погибшего. Каких -либо признаков, указывающих на криминальный характер смерти мужчины, не обнаружено. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Бердюжский район , проверка

