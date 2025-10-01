  • 10 октября 202510.10.2025пятница
Василий Есин рассказал, как не попасться на уловки мошенников при заключении контракта с Минобороны

Общество, 11:53 10 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Установление в Тюменской области самой большой региональной выплаты в России при заключении контракта с Минобороны РФ может активизировать действия мошенников, которые будут предлагать поступить на военную службу по контракту как-то по-другому, пытаться обмануть граждан.

Об этом рассказал начальник тюменского пункта отбора на военную службу по контракту Василий Есин на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" 9 октября.

"Единственным правильным вариантом уберечь себя от этих "деятелей" станет обращение в военкоматы Тюменской области или в пункт отбора на военную службу по контракту в Тюмени на ул. Республики, 2/1. Там дадут полную и достоверную информацию", - подчеркнул он.

3 млн 400 тыс. руб. выплачивается тем, кто заключит контракт с 7 октября по 30 ноября, добавил Василий Есин. Наличие прописки в Тюменской области при начислении региональной выплаты не учитывается. Получить поддержку могут жители любого региона страны, иностранные граждане и лица без гражданства.

Военный комиссар Тюменской области Сергей Чирков призвал жителей Тюменской области не верить мошенникам, которые будут утверждать, что где-то в других субъектах выплата больше, потому что на сегодняшний день местная региональная выплата действительно самая большая в Российской Федерации и вместе с федеральной составляет 3 млн 400 тыс. рублей.

Также он рекомендовал тюменцам заключать контракты в родном регионе для оперативного решения возникающих вопросов.

Уточнить подробности можно по телефону 8 (3452) 79-19-05, в пункте отбора на военную службу по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 2/1, на сайте службапоконтракту72.рф.

Инна Кондрашкина

# военкомат , СВО , служба по контракту

Василий Есин рассказал, как не попасться на уловки мошенников при заключении контракта с Минобороны
