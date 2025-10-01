Тюменский филармонический оркестр отметил десятилетие грандиозным концертом

Тюменский филармонический оркестр отпраздновал свое десятилетие масштабным концертом "Чайковский-гала", который состоялся 11 октября в Тюменской филармонии. Музыканты под управлением Юрия Медяника представили программу, посвященную 185-летию со дня рождения П. И. Чайковского и памяти первого худрука и главного дирижера коллектива Евгения Шестакова.

В первом отделении прозвучал Концерт для фортепиано с оркестром №1, солистом выступил пианист Владимир Вишневский. Второе отделение было посвящено Симфонии №6 — произведению, имеющему особое значение для истории ТФО.

"Для нас этот концерт — не просто музыкальное событие, а настоящий творческий манифест. Концерт № 1 Чайковского был исполнен на первом концерте-презентации оркестра, созданного в 2015 году. Он несет в себе особую энергетику и глубокий смысл. Мы постарались передать всю гамму чувств — от светлой радости до глубокой задумчивости", — поделился главный дирижер Юрий Медяник.

Директор филармонии Ирина Устинова рассказала о значимости создания оркестра: "Десять лет назад мы стали свидетелями уникального события — рождения первого симфонического оркестра XXI века. Это было не просто создание коллектива, а настоящий прорыв в культурной жизни региона. С первого же концерта, в котором участвовал Денис Мацуев, стало понятно — оркестр ждет большое будущее".

Пианист Владимир Вишневский, для которого выступление с ТФО и маэстро Медяником стало дебютом, выразил восхищение коллективом: "Я был поражен уровнем профессионализма оркестра с первой же репетиции. То, как музыканты чувствуют друг друга, как реагируют на дирижера, вызывает искреннее восхищение. Работать с таким коллективом — настоящее счастье для любого солиста".

По словам главного дирижера, процесс становления взаимопонимания между оркестром и солистом — это особое искусство: "Это как танец, где каждый шаг должен быть выверен. Мы не измеряем это секундомером — здесь важнее интуиция, чувство музыки и готовность к творческому диалогу".

Юбилейный концерт стал ярким музыкальным событием, которое завершилось бурными овациями. Публика долго не отпускала музыкантов, выражая свое восхищение их мастерством.

Ирина Устинова рассказала о будущих планах коллектива: "Наш оркестр молод, но уже успел заявить о себе на всероссийской сцене. Впереди — первые международные гастроли в Китае, выступления в лучших концертных залах России, включая Санкт-Петербург и Москву. Мы уверены, что эти гастроли откроют новую страницу в истории ТФО".

Добавим, сегодня в составе ТФО более 70 музыкантов, лауреатов всероссийских и международных конкурсов.

Инна Кондрашкина