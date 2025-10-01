  • 16 октября 202516.10.2025четверг
Тюменцы попробуют себя в роли ремесленников на фестивале русской культуры

Общество, 11:36 16 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

I Областной фестиваль русской традиционной культуры "Покров" пройдет на ул. Дзержинского в Тюмени 18 октября, начало - в 15 часов. Гости мероприятия смогут попробовать себя в роли ремесленников, певцов и танцоров, сообщают организаторы.

"Этот праздник — воплощение культурного наследия, объединяющего поколения. Он даёт уникальную возможность прикоснуться к народным традициям, истокам и стать частью общего культурного пространства. Такой формат, основанный на интерактивности и сопричастности, укрепляет межнациональное согласие и способствует сохранению многообразия культур в нашем регионе. Приглашаю всех тюменцев и гостей области принять участие в этом ярком событии", — поделился председатель комитета по делам национальностей Тюменской области Роман Рзаев.

В программе фестиваля: концертная программа "Голоса родной Земли", мастер-классы и выставка-ярмарка изделий мастеров ДПИ и народных промыслов "Город мастеров", арт-пространство "Наше русское": песни под гармонь, арт-объект "Нити жизни", русские игры и забавы для всей семьи.

Возрастное ограничение: 0+.

