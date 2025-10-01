Соболь Тим расскажет пользователям мессенджера MAX о тюменском "Инфотехе"

Цифровой помощник - соболь Тим - готов ответить на все вопросы о форуме "Инфотех-2025" в национальном мессенджере MAX. Теперь он живет на официальной страничке события и в чате, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

Познакомиться с ним можно по ссылке. Тиму можно задать любой вопрос о форуме в свободной форме, например, по какому адресу пройдет "Инфотех", какое мероприятие посетить первым и многие другие.

"Соболь Тим живет в цифровом мире, а это значит, что он не устает, не спит и может быть на связи в любой момент", - отметили в департаменте.

Напомним, "Инфотех-2025" пройдет в технопарке 23-24 октября. Ознакомиться с программой можно по ссылке, зарегистрировать для участия - здесь.