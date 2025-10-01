  • 25 октября 202525.10.2025суббота
Тюменская область организовала отдых в Евпатории для 1 тыс. 39 краснодонских ребят

Общество, 12:02 25 октября 2025

фото правительства Тюменской области

В рамках соглашения с администрацией Краснодона и Краснодонского района Луганской народной республики и правительством Тюменской области за счет средств областного бюджета был организован отдых для детей в Евпатории. Отдохнули 1 тыс. 39 детей и 81 сопровождающий.

Краснодонские ребята побывали в лагере "Парус" в крымской Евпатории, они занимались спортом, активно участвовали в мероприятиях, посвященных 80-летию Великой Победы и Году защитников Отечества.

Тюменская область продолжает помогать подшефному Краснодону в налаживании мирной жизни.

