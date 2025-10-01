Аграрии Тюменской области провели осеннюю обработку полумиллиона гектаров сельхозземель
533 тыс. 200 га сельскохозяйственных земель обработали агропредприятия Тюменской области по завершении уборочной кампании. Об этом сообщает региональный департамент агропромышленного комплекса.
Сельхозтоваропроизводители собрали 207,5 тыс. т картофеля, 55,8 тыс. т овощей, выращенных в открытом грунте.
По данным на 22 октября, в Тюменской области собрали 1 млн 835 тыс. 800 т зерна и зернобобовых. Средняя урожайность составила 30 центнеров с гектара.
Урожай технических культур превысил 97,8 тыс. т.