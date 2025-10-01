  • 22 октября 202522.10.2025среда
Аграрии Тюменской области провели осеннюю обработку полумиллиона гектаров сельхозземель

Экономика, 11:52 22 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюмеснкая линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюмеснкая линия"

533 тыс. 200 га сельскохозяйственных земель обработали агропредприятия Тюменской области по завершении уборочной кампании. Об этом сообщает региональный департамент агропромышленного комплекса.

Сельхозтоваропроизводители собрали 207,5 тыс. т картофеля, 55,8 тыс. т овощей, выращенных в открытом грунте.

По данным на 22 октября, в Тюменской области собрали 1 млн 835 тыс. 800 т зерна и зернобобовых. Средняя урожайность составила 30 центнеров с гектара.

Урожай технических культур превысил 97,8 тыс. т.

