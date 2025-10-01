  • 25 октября 202525.10.2025суббота
Стоматолог посоветовала тюменцам есть брокколи и морковь для укрепления зубов

Общество, 17:47 25 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцам рассказали, какие продукты будут полезными для здоровья зубов, а какие могут повредить зубную эмаль.

"В сезон ОРВИ врачи рекомендуют есть больше природных витаминов - овощей и фруктов. Цитрусовые фрукты, такие как лимоны и апельсины, могут быть вредны для зубной эмали, но это не повод исключать их из рациона. Важно соблюдать баланс и следовать нескольким простым рекомендациям", - поделилась стоматолог-терапевт Областной стоматологической поликлиники Анастасия Семенова.

После употребления цитрусовых следует прополоскать рот водой. Чистку зубов лучше отложить на 20–30 минут, чтобы не повредить эмаль, сообщает "Мегатюмень". Специалист отметила, что кроме цитрусовых, есть и другие фрукты и овощи, которые полезны для зубов. Брокколи и морковь помогают укреплять зубы и очищать их от налета. Яблоки стимулируют слюноотделение, что помогает нейтрализовать кислоту и очищать зубы. Огурцы и перцы увлажняют полость рта и способствуют укреплению зубной эмали.

# здоровье , стоматология

