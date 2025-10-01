Тюменцам напомнили про уплату имущественных налогов до 1 декабря

| Фото: www.nalog.gov.ru | Фото: www.nalog.gov.ru

Уплатить имущественные налоги необходимо до 1 декабря. Жители Тюменской области могут это сделать несколькими способами, включая мобильные приложения банков, личный кабинет и портал Госуслуг.

Как сообщает Вслух.ру, более 750 тыс. владельцам собственности – недвижимости, транспорта, земель направили сводные налоговые уведомления.

Отметим, через личный кабинет налогоплательщика для физических лиц можно уплатить и налоги за детей. Для этого нужно настроить "Семейный доступ". Вход доступен через учетную запись госуслуг.

При оплате через банкомат стоит использовать один из имеющихся в уведомлении реквизитов: уникальный идентификатор начисления, штрих-код или QR-код.

На "Почте России" принимают оплату при получении уведомления заказным письмом. Их объем в 2025 году составил 20 % от общего числа, остальным налоговики направили документы в электронном варианте.

При несвоевременной уплате начисляются пени.

Уточнить информацию по единому федеральному номеру ФНС России 8-800-222-22-22.