Пожилая жительница Ярковского округа получила пенсионные накопления сына через суд

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пенсионные накопления умершего сына получила 72-летняя жительница Ярковского округа по решению суда. Ранее женщине было отказано в этом. Негосударственный пенсионный фонд сослался на неточности в документах, сообщает объединенная пресс-служба Тюменской судебной системы.

Как установил суд, мать в качестве правопреемника сын указал еще при оформлении договора. Ошибка была допущена в дате ее рождения. На этом основании негосударственный пенсионный фонд отказал пожилой женщине в выплате причитающихся ей пенсионных накоплений.

Рассмотрев представленные доказательства, суд удовлетворил требования заявительницы.