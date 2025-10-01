  • 27 октября 202527.10.2025понедельник
Ремонт кровли школы № 17 в Тобольске завершат досрочно

Общество, 13:25 27 октября 2025

Учащиеся школы № 17 в Тобольске приступят к занятиям в родном здании сразу после осенних каникул. Строители завершают ремонт кровли раньше графика, сообщил глава Тобольска Петр Вагин в своих соцсетях.

Он напомнил, что решение о срочном ремонте было вызвано резким ухудшением состояния кровли. "Безопасность детей не терпит отлагательств", - подчеркнул мэр и поблагодарил всех, кто оперативно и качественно организовал учебный процесс для ребят на время работ.

"Родителям и ученикам 17-й школы, друзья, немного терпения, понимаю, в родных стенах комфортнее – скоро вернетесь", - пообещал Петр Вагин.

# Пётр Вагин , ремонт школ , Тобольск

﻿
