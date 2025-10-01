  • 27 октября 202527.10.2025понедельник
28 октября - события дня

Общество, 17:50 27 октября 2025

В Тюмени в 10 часов на втором этаже ТРЦ "Кристалл" (ул. Дмитрия Менделеева, 1А) начнется профилактическая акция "Палатка здоровья". 10+

В Тюмени в 12 часов в Доме сказки Ершова (ул. Дзержинского, 30 стр. 2) начнется закупочная сессия новогодних украшений для оформления ёлки на ул. Дзержинского для ремесленников. 16+

В Тюмени в 14 часов в центре развития творчества детей и юношества "Бригантина" (ул. Маршака, 5/2, каб. 3) начнется конкурс-выставка "Осенние фантазии". 6+

В Тюмеи в 17 часов начнется прямая линия с губернатором Александром Моором. Эфир пройдет в социальных сетях главы региона, на телеканалах "Тюменское время", ОТР, "TVOЯ Тюмень", "Тобольское время" и "Ишимское время". 6+

В Тюмени на территории загородного детского центра "Витязь" стартует Всероссийский фестиваль детских и юношеских радиопрограмм "ПТЕНЕЦ - 2025". 0+

Интересное в этот день:

1492 — Колумб высадился на Кубе.

1707 — землетрясение в Японии унесло жизни около 5 тыс. человек.

1892 — в музее Гревен Эмиль Рено представил "светящиеся пантомимы"; к юбилею этого события был учреждён "Международный день анимации".

1908 — вышел на киноэкраны первый в истории Российской Империи короткометражный художественный фильм "Понизовая вольница".

1971 — вывод на орбиту английского ИСЗ ("Просперо X-3") первой РН собственного производства.

1972 — в первый полет отправляется пассажирский авиалайнер "Airbus A300".

1974 — успешно стартует носитель, несущий автоматическую станцию "Луна-23".

2005 — с космодрома Плесецк запущен первый иранский искусственный спутник Земли "Сина-1".

