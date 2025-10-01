В Тюменской области 15 муниципалитетов получили паспорта готовности к зиме
15 муниципальных образований Тюменской области оформили паспорта готовности к зиме. Остальные завершат данную работу до 20 ноября, сообщает региональный департамент ЖКХ.
"Отопительный сезон во всех муниципальных образованиях Тюменской области стартовал в сентябре. За сезон специалисты теплоснабжающих организаций провели профилактические работы на всех коммунальных сетях и объектах, выполнили ремонт оборудования в 90 котельных, заменили более 32 километров аварийных сетей теплоснабжения. Теперь осталось оформить паспорта готовности. За этой работой департамент внимательно следит", - отметил директор департамента ЖКХ Тюменской области Семён Тегенцев.
Накануне паспорт готовности оформил Голышмановский округ. Также "паспортизацию" прошли Ялуторовск, Армизонский, Аромашевский, Бердюжский, Вагайский, Викуловский, Казанский, Омутинский, Сладковский, Сорокинский, Тюменский, Упоровский, Ялуторовский, Ярковский округа.