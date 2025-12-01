  • 10 декабря 202510.12.2025среда
11 декабря - события дня

Общество, 17:51 10 декабря 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 12 часов в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" стартует второй этап Альфа-Банк Кубка России по биатлону

В Тюмени в 12 часов в индустриальном парке "Литера" (ул. Тальниковая, 5) начнется презентация виртуальной выставки "Д.И. Менделеев и освоение Северного морского пути". 12+

В Тюмени в 17 часов в ТРЦ "Тюмень Сити Молл" (ул. Тимофея Чаркова, 60) начнется акция "Моя Конституция" в рамках проекта  "Сила России". 6+

В Тюмени пройдет межрегиональная конференция "Актуальные вопросы развития ранней помощи детям и их семьям в регионах: перемены, вызовы, перспективы". 18+

Интересное в этот день:

1699 — Пётр I учредил Андреевский флаг в качестве официального флага Российского военного флота.

1946 — при ООН организован ЮНИСЕФ.

1972 — Юджин Сернан и Харрисон Шмитт ("Аполлон-17") совершили шестую и последнюю в XX веке посадку космического корабля на лунную поверхность.

1988 — крупнейшая авиакатастрофа в Армении (77 погибших).

2001 — Китай стал членом Всемирной торговой организации.

17:45 10.12.2025В Сургутском районе презентовали "Книгу Памяти"
17:40 10.12.2025В России на борьбу со сговорами на торгах привлекут ИИ
17:29 10.12.2025Сургутский район вновь признан лидером рейтинга прозрачности закупок

