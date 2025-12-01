11 декабря - события дня
В Тюмени в 12 часов в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" стартует второй этап Альфа-Банк Кубка России по биатлону
В Тюмени в 12 часов в индустриальном парке "Литера" (ул. Тальниковая, 5) начнется презентация виртуальной выставки "Д.И. Менделеев и освоение Северного морского пути". 12+
В Тюмени в 17 часов в ТРЦ "Тюмень Сити Молл" (ул. Тимофея Чаркова, 60) начнется акция "Моя Конституция" в рамках проекта "Сила России". 6+
В Тюмени пройдет межрегиональная конференция "Актуальные вопросы развития ранней помощи детям и их семьям в регионах: перемены, вызовы, перспективы". 18+
Интересное в этот день:
1699 — Пётр I учредил Андреевский флаг в качестве официального флага Российского военного флота.
1946 — при ООН организован ЮНИСЕФ.
1972 — Юджин Сернан и Харрисон Шмитт ("Аполлон-17") совершили шестую и последнюю в XX веке посадку космического корабля на лунную поверхность.
1988 — крупнейшая авиакатастрофа в Армении (77 погибших).
2001 — Китай стал членом Всемирной торговой организации.